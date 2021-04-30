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+7 902 555 45 69
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anikeevuv@mail.ru
anikeevuv@mail.ru
+7 902 555 45 69
+7 902 555 45 69
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нескользящие носки оптом от 70 рублей/пара

  • Всегда в наличии от 23 размера;
  • Доставляем по всей Росии;
  • Производим носки под вашим брендом;
  • Высокая маржа в спортзалах, фитнес-клубах и йога-центрах
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Носки нескользящие от производителя оптом

производим брендированные и стандартные антискользящие носки

Полный размерный ряд для детей и взрослых от 23 до 44
Носки нескользящие от производителя оптом
Носки нескользящие от производителя оптом
Носки нескользящие от производителя оптом
Носки нескользящие от производителя оптом
Носки нескользящие от производителя оптом
Носки нескользящие от производителя оптом
Носки нескользящие от производителя оптом
Носки нескользящие от производителя оптом
Носки нескользящие от производителя оптом
Носки нескользящие от производителя оптом
Носки нескользящие от производителя оптом
Носки нескользящие от производителя оптом
Носки нескользящие от производителя оптом

Носки с логотипом и вашим дизайном

Минимальный заказ носков с вашим дизайном — 1500 пар

Разрабатываем дизайн макета.
Можно выбрать из 7 цветов (7 дней).
Утверждение макета (7-10 дней)
Изготовление образца (10-15 дней).
Рисунок вывязывается и не стирается
Изготовление и поставка партии.
Одного цвета и размера 500 пар
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a88
a8
a77
a7
a6
a66
a5
a55
a11
a1
a3
a33
a22
a2
a4
a44

Под каждый вид спорта отдельная модель

качественная экипировка для высоких результатов
Батут
Йога и пилатес
Боевые искусства
Гимнастика
Носки нескользящие для йоги
Фитнес
Танцы
Батут
Йога и пилатес
Боевые искусства
Гимнастика
Носки нескользящие для йоги
Фитнес
Танцы

поставляем партии любых объемов

наши носки увеличивают оборот в батутных комплексах, йога и пилатес-центрах

Доставляем по всей
России за 3-7 дней
Высокое качество носков с гарантией производителя

Лучшие цены без посредников и переплат

Востребованная продукция для клиентов

самые выгодные условия покупки от производителя

Прибавьте собственный процент и оцените прибыль

минимальный заказ 1000 пар. На партии больше 1000 пар-скидка!

XXS - 60 ₽
XS - 60 ₽
S - 65 ₽
M - 75 ₽
L- 90 ₽
XL-100 ₽
От 10000 пар - 100 ₽
От 5000 пар - 120 ₽
От 1500 пар - 130 ₽
Розница - от 200 ₽

Начать сотрудничество просто

уже через 10-14 дней вы получите первую партию

Носки нескользящие для йоги
Оставляете заявку на коммерческое предложение или пишите нашему менеджеру на WhatsApp
Составляем коммерческое предложение и согласуем условия оптовой покупки
Заключаем договор с указанием кол-ва единиц, сроков изготовления и поставки
Собираем заказ из готовых моделей или готовим образец по выбранному макету и производим партию

Доставляем нескользящие носки. Сотрудничаем с надежными транспортными компаниями

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оставьте заявку и получите коммерческое предложение

свяжемся с вами в течение 1 часа и обсудим условия

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    +7 902 555 45 69
    +7 902 555 45 69
    anikeevuv@mail.ru
    anikeevuv@mail.ru