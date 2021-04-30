нескользящие носки оптом от 70 рублей/пара
Носки с логотипом и вашим дизайном
Минимальный заказ носков с вашим дизайном — 1500 пар
Под каждый вид спорта отдельная модель
качественная экипировка для высоких результатов
Батут
Йога и пилатес
Боевые искусства
Гимнастика
Фитнес
Танцы
Батут
Йога и пилатес
Боевые искусства
Гимнастика
Фитнес
Танцы
поставляем партии любых объемов
наши носки увеличивают оборот в батутных комплексах, йога и пилатес-центрах
Доставляем по всей
России за 3-7 дней
России за 3-7 дней
Высокое качество носков с гарантией производителя
Лучшие цены без посредников и переплат
Востребованная продукция для клиентов
самые выгодные условия покупки от производителя
Прибавьте собственный процент и оцените прибыль
минимальный заказ 1000 пар. На партии больше 1000 пар-скидка!
XXS - 60 ₽
XS - 60 ₽
S - 65 ₽
M - 75 ₽
L- 90 ₽
XL-100 ₽
От 10000 пар - 100 ₽
От 5000 пар - 120 ₽
От 1500 пар - 130 ₽
Розница - от 200 ₽
Начать сотрудничество просто
уже через 10-14 дней вы получите первую партию
Составляем коммерческое предложение и согласуем условия оптовой покупки
Заключаем договор с указанием кол-ва единиц, сроков изготовления и поставки
Собираем заказ из готовых моделей или готовим образец по выбранному макету и производим партию
Доставляем нескользящие носки. Сотрудничаем с надежными транспортными компаниями
оставьте заявку и получите коммерческое предложение
свяжемся с вами в течение 1 часа и обсудим условия